Шевелëв Афанасий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Шевелëв Михей
Мать: ?
Рождение ребёнка
1855
Сын: Шевелёв Андрей
Мать ребёнка: Шевелëв Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Шевелëв Гордей
Мать ребёнка: Шевелëв Анисья Андреевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шевелёв Дмитрий
Мать ребёнка: Шевелëв Анисья Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевелëв Анисья Андреевна
Смерть
Неизвестно