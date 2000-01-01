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Шевелëв Афанасий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Шевелëв Михей

Мать: ?

Рождение ребёнка
1855

Сын: Шевелёв Андрей

Мать ребёнка: Шевелëв Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Шевелëв Гордей

Мать ребёнка: Шевелëв Анисья Андреевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Шевелёв Дмитрий

Мать ребёнка: Шевелëв Анисья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевелëв Анисья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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