Соловьева (Соловьева) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Соловьева) Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1844 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1863 г.р.
Около 1865 г.р.
Около 1874 г.р.

Добавил:

ВЖ
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Место
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Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Соловьев Автоном

Отец ребёнка: Соловьев Евмений

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Соловьев Василий

Отец ребёнка: Соловьев Евмений

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Соловьев Яков

Отец ребёнка: Соловьев Евмений

Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Соловьев Егор

Отец ребёнка: Соловьев Евмений

Рождение ребёнка
Около 1865

Сын: Соловьев Максим

Отец ребёнка: Соловьев Евмений

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Соловьев Степан

Отец ребёнка: Соловьев Евмений

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Соловьев Яков

Отец ребёнка: Соловьев Евмений

Смерть
Неизвестно
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