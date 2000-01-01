Соловьева (Соловьева) Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Соловьев Автоном
Отец ребёнка: Соловьев Евмений
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Соловьев Василий
Отец ребёнка: Соловьев Евмений
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Соловьев Яков
Отец ребёнка: Соловьев Евмений
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Соловьев Егор
Отец ребёнка: Соловьев Евмений
Рождение ребёнка
Около 1865
Сын: Соловьев Максим
Отец ребёнка: Соловьев Евмений
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Соловьев Степан
Отец ребёнка: Соловьев Евмений
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Соловьев Яков
Отец ребёнка: Соловьев Евмений
Смерть
Неизвестно