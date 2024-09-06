Маланья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Фаддеева) Марья Фаддеевна
Отец ребёнка: Фаддеев Фаддей Архипович
Рождение ребёнка
09.04.1848
Дочь: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева
Отец ребёнка: Фаддеев Фаддей Архипович