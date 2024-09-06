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Маланья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддеев Фаддей Архипович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Фаддеева) Марья Фаддеевна

Отец ребёнка: Фаддеев Фаддей Архипович

Стехино, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
09.04.1848

Дочь: Боровикова (Фадеева) Хионья Фаддеева

Отец ребёнка: Фаддеев Фаддей Архипович

Стехино, Жуковский муниципальный район, Калужская область

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