Керасирова Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1954
Рождение ребёнка
25.03.1976
Дочь: Чернякова Татьяна Никандровна
Отец ребёнка: Керасиров Никандр Васильевич
Рождение ребёнка
15.06.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Керасиров Никандр Васильевич
Омский район, с. Красноярка