Керасирова Галина Григорьевна 19.07.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Керасирова Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1954

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОА
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Место
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Рождение
19.07.1954

Отец: Ершов Григорий Алексеевич

Мать: Рычкова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1976

Дочь: Чернякова Татьяна Никандровна

Отец ребёнка: Керасиров Никандр Васильевич

Рождение ребёнка
15.06.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Керасиров Никандр Васильевич

Омский район, с. Красноярка

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