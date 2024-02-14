Кривошеев Леонид
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1928
Дата смерти1989
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1928
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1989