Кривошеев Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеев Леонид

Кривошеев Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1928

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1906 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1928

Отец: не указан

Мать: Кривошеева (Андреева) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1989

Мы используем куки для улучшения работы сайта.