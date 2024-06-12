Орт Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шмонин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисенко Надежда Петровна
Отец ребёнка: Прудников Петр Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузина Анна Петровна
Отец ребёнка: Прудников Петр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орт Неизвестно
Смерть
Неизвестно