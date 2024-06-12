Орт Софья Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Орт Софья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шмонин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисенко Надежда Петровна

Отец ребёнка: Прудников Петр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузина Анна Петровна

Отец ребёнка: Прудников Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прудников Петр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орт Неизвестно

Смерть
Неизвестно

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