Гундоров Александр Семёнович
Место рождения
Дата рождения29.01.1895
Дата смерти03.12.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1895
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1928
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1937
Место жительства
С 1941
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Место жительства
По 1973
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
03.12.1973