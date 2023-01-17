Гундоров Александр Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гундоров Александр Семёнович

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Место рождения

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

29.01.1895

Дата смерти

03.12.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1895
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1913
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1923 по 1928
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1937
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
г. Фрунзе, Киргизская ССР
Место жительства
По 1973
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
03.12.1973
Москва, город федерального значения Москва
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