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Чугунова Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1938

Дата смерти

31.07.2010

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938

Отец: Чугунов Павел Иванович

Мать: Чугунова Екатерина Кузьминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чугунов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Чугунов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дежина Валентина Александровна

Отец ребёнка: Чугунов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
31.07.2010
Полково, Рязанский муниципальный район, Рязанская область

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