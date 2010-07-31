Чугунова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1938
Дата смерти31.07.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1938
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чугунов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Чугунов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дежина Валентина Александровна
Отец ребёнка: Чугунов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
31.07.2010
Полково, Рязанский муниципальный район, Рязанская область