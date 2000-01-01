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(Попова) Вера Ивановна
(Попова) Вера Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Вычислено 1818
Пол
Женский
Отец
Попов Иван Дмитриевич
Вычислено 1801 г.р.
Мать
(Попова) Матрена
Вычислено 1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Вычислено 1818
Отец:
Попов Иван Дмитриевич
Мать:
Матрена
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