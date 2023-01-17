Привольнева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Привольнев Владимир
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
1805
Сын: Привольнев Тимофей
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Рождение ребёнка
1807
Сын: Привольнев Павел
Отец ребёнка: Привольнев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Привольнев Яков
Смерть
Неизвестно