Привольнева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Привольнева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Привольнев Владимир

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Привольнев Тимофей

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Привольнев Павел

Отец ребёнка: Привольнев Яков

Юрошки, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Привольнев Яков

Смерть
Неизвестно
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