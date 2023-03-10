Солодовников (Пупыкин) Валентина А — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Пупыкин) Валентина А

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Отсутствует в базе "Фамилио"

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