Кунгурова Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунгурова Мария Егоровна

Кунгурова Мария Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кунгурова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунгуров Пётр Павлович

Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунгуров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунгуров Илья Павлович

Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1910

Дочь: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна

Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич

Мугло, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ложкина (Кунгурова) Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич

Мугло, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1920

Сын: Кунгуров Семен Павлович

Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич

Мугло, Селтинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1924

Сын: Кунгуров Василий Павлович

Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.