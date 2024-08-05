Кунгурова Мария Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кунгурова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
31.03.1910
Дочь: Завойских (Кунгурова) Анна Павловна
Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ложкина (Кунгурова) Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кунгуров Василий Павлович
Отец ребёнка: Кунгуров Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно