Афанасий Кирилов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: Кирила Алексеев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
30.10.1759
Жена: Анна Артемева (Вна)
№4 в метрике https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Семен Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Иван Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Агафья Афанасьева (Вна)
Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1781
Сын: Федор Афанасьев (Ич)
Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно