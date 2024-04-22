Афанасий Кирилов (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Кирилов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Кирила Алексеев (Ич)

Мать: Прасковья Лукьянова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
30.10.1759

Жена: Анна Артемева (Вна)

№4 в метрике https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-4S9P-T?i=91&wc=Q866-XSH:375541101,380331001,380331002,380772601&cc=1921824
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Михайла Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Семен Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Иван Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Агафья Афанасьева (Вна)

Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Михайла Меньшой Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1781

Сын: Федор Афанасьев (Ич)

Мать ребёнка: Анна Артемева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
Неизвестно
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