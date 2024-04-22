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Батуров Евгений Иванович

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Место рождения

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.10.1908

Дата смерти

06.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1908

Отец: Батуров Иван Михайлович

Мать: Батурова Ольга Ивановна

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Галина Евгеньевна

Мать ребёнка: Феодосия Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодосия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батуров Юрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Феодосия Филипповна

Belovodskoye, Kirghizistan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солдатова Лидия Евгеньевна

Мать ребёнка: Феодосия Филипповна

Смерть
06.03.1942
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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