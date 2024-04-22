Батуров Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения03.10.1908
Дата смерти06.03.1942
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1908
Отец: Батуров Иван Михайлович
Мать: Батурова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Галина Евгеньевна
Мать ребёнка: Феодосия Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодосия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Феодосия Филипповна
Belovodskoye, Kirghizistan
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солдатова Лидия Евгеньевна
Мать ребёнка: Феодосия Филипповна
Смерть
06.03.1942
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край