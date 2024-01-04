Чириков Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чириков Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Чириков Павел Борисович

Мать: Чирикова ?

Смерть
Неизвестно
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