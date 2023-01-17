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Травкин Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Травкин Иван Дементьевич

Мать: Травкина Евдокия Денисовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Травкин Николай Иванович

Мать ребёнка: Травкина Марфа Савельевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Травкина Марфа Савельевна

Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis
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