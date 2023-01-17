Травкин Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Травкина Марфа Савельевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Травкина Марфа Савельевна
Смерть
1982
Похороны
Неизвестно
Швенчёнис, Švenčionių rajono savivaldybė, Vilniaus apskritis