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Иван Сергеевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1681

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681

Отец: Сергей Филимонович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Степан Иванович

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1761

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