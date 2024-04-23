Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1681
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1681
Отец: Сергей Филимонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Фёдоровна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1719
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1727
Сын: Степан Иванович
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1731
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: Дарья Фёдоровна
Смерть
1761