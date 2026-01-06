Тизяева Марина Михайловна
женский, родилась 1963
МатьМитюкова Евгения Самойловна1923 г.р.
ОтецТизяев Михаил Иванович1923 г.р.
Супруги
Корзухин Евгений Николаевич1963 г.р.
Дети
Корзухин Виталий Евгеньевич05.10.1987 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корзухин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
05.10.1987
Сын: Корзухин Виталий Евгеньевич
Отец ребёнка: Корзухин Евгений Николаевич