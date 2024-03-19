Малинова (Малахова) Матрёна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалинова (Малахова) Матрёна Евдокимовна

Малинова (Малахова) Матрёна Евдокимовна

Место рождения

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Малахов Евдоким Платонович

Мать: Малахова Анна Петровна

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинов Иван Степанович

Отец ребёнка: Малинов Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малинов Николай Степанович

Отец ребёнка: Малинов Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинов Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Захоронение: Новокарьгинское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close