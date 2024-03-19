Малинова (Малахова) Матрёна Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Малахов Евдоким Платонович
Мать: Малахова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малинов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малинов Николай Степанович
Отец ребёнка: Малинов Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Захоронение: Новокарьгинское кладбище