Крупицкий Александр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1907
Дата смерти19.09.1994
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907
Отец: Крупицкий Андрей Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1940
Сын: Крупицкий Август Александрович
Мать ребёнка: Крупицкая Фаина Георгиевна
Рождение ребёнка
04.05.1946
Сын: Крупицкий Александр Александрович
Мать ребёнка: Крупицкая Фаина Георгиевна
Смерть
19.09.1994