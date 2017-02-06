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Крупицкий Александр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1907

Дата смерти

19.09.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1907

Отец: Крупицкий Андрей Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1940

Сын: Крупицкий Август Александрович

Мать ребёнка: Крупицкая Фаина Георгиевна

Рождение ребёнка
04.05.1946

Сын: Крупицкий Александр Александрович

Мать ребёнка: Крупицкая Фаина Георгиевна

Смерть
19.09.1994
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