Оводова Виолетта Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Оводова Виолетта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оводов Юрий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оводов Юрий Сергеевич

Рождение ребёнка
29.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Оводов Юрий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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