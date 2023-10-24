Ворсина (Зарубина) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеевич
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома
Рождение ребёнка
14.08.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зарубин Степан Алексеевич
Россия, Архангельская область, Няндомский район, г. Няндома