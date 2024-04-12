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Казалетов Сергей Павлович

Место рождения

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: Павел Александрович

Мать: не указана

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1901 ст.

Сын: Казалетов Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна

Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.

Дочь: Александра Сергеевна

Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
05.09.1913 ст.

Сын: Казалетов Константин Сергеевич

Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.12.1913 ст.

Сын: Казалетов Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна

Карманово, Галичский муниципальный район, Костромская область
Костромская обл., Галичский р-н, д. Корманово
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казалетова Мария Филипповна

Турково, Свиньинская волость, Галичский уезд
Смерть
После 1913
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