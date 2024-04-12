Казалетов Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.
Отец: Павел Александрович
Рождение ребёнка
1901 ст.
Сын: Казалетов Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
02.04.1910 ст.
Дочь: Александра Сергеевна
Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
05.09.1913 ст.
Сын: Казалетов Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна
Рождение ребёнка
19.12.1913 ст.
Сын: Казалетов Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Казалетова Мария Филипповна
Костромская обл., Галичский р-н, д. Корманово
Бракосочетание
Неизвестно
Турково, Свиньинская волость, Галичский уезд
Смерть
После 1913