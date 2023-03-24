Любимова (Емелина) Раиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Емелина) Раиса Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1930

Дата смерти

19.06.1985

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930

Отец: Емелин Алексей Павлович

Мать: Емелина Надежда Фёдоровна

Рождение ребёнка
15.11.1949

Дочь: Малышева Альбина Алексеевна

Отец ребёнка: Любимов Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
03.03.1955

Сын: Любимов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Любимов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Алексей Николаевич

Смерть
19.06.1985
Похороны
19.06.1985
Тульская область, Заокский район деревня Свинская
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