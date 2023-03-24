Любимова (Емелина) Раиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1930
Дата смерти19.06.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1930
Отец: Емелин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1949
Дочь: Малышева Альбина Алексеевна
Отец ребёнка: Любимов Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
03.03.1955
Сын: Любимов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Любимов Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1985
Похороны
19.06.1985
Тульская область, Заокский район деревня Свинская