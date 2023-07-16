Кузьмин Леонид Павлович
Место рождения
Дата рождения23.02.1926
Дата смерти14.04.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1951
Сын: Кузьмин Александр Леонидович
Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
02.08.1952
Сын: Кузьмин Николай Леонидович
Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
07.01.1956
Дочь: Арсеньева (Кузьмина) Мария Леонидовна
Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
08.01.1958
Дочь: Бойкова (Кузьмина) Татьяна Леонидовна
Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
13.09.1962
Сын: Кузьмин Сергей Леонидович
Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
11.10.1966
Дочь: Пазяева (Кузьмина) Надежда Леонидовна
Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна
Смерть
14.04.1991