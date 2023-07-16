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Кузьмин Леонид Павлович

Место рождения

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

23.02.1926

Дата смерти

14.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1926

Отец: Кузьмин Павел Андреевич

Мать: Кузьмина (Егорова) Евдокия Григорьевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.07.1951

Сын: Кузьмин Александр Леонидович

Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1952

Сын: Кузьмин Николай Леонидович

Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.01.1956

Дочь: Арсеньева (Кузьмина) Мария Леонидовна

Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.01.1958

Дочь: Бойкова (Кузьмина) Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.09.1962

Сын: Кузьмин Сергей Леонидович

Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.10.1966

Дочь: Пазяева (Кузьмина) Надежда Леонидовна

Мать ребёнка: Кузьмина (Кузнецова) Мария Николаевна

Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
14.04.1991
Ильинское, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

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