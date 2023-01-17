Бузина (Зотова) Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бузина (Зотова) Нина Алексеевна

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Место рождения

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область

Дата рождения

24.01.1930

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930

Отец: Зотов Алексей Васильевич

Мать: Зотова Дарья Афанасьевна

Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Бракосочетание
18.03.1955

Муж: Бузин Владимир Павлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.04.1957

Дочь: Челнокова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Бузин Владимир Павлович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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