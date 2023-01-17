Бузина (Зотова) Нина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1930
Отец: Зотов Алексей Васильевич
Мать: Зотова Дарья Афанасьевна
Бракосочетание
18.03.1955
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.04.1957
Дочь: Челнокова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Бузин Владимир Павлович
Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область