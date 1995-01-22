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Мачалов Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1911

Дата смерти

22.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911

Отец: Мачалов Петр Васильевич

Мать: Ефросинья

Рождение ребёнка
12.02.1942

Сын: Мачалов Виталий Федорович

Мать ребёнка: Мачалова Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
22.11.1947

Дочь: Малинина Инна Федоровна

Мать ребёнка: Мачалова Ефросинья Яковлевна

Рождение ребёнка
01.12.1952

Сын: Мачалов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Мачалова Ефросинья Яковлевна

Смерть
22.01.1995
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