Мачалов Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1911
Дата смерти22.01.1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1911
Отец: Мачалов Петр Васильевич
Мать: Ефросинья
Рождение ребёнка
12.02.1942
Сын: Мачалов Виталий Федорович
Мать ребёнка: Мачалова Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.11.1947
Дочь: Малинина Инна Федоровна
Мать ребёнка: Мачалова Ефросинья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.12.1952
Сын: Мачалов Евгений Федорович
Мать ребёнка: Мачалова Ефросинья Яковлевна
Смерть
22.01.1995