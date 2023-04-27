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Михаил Феодоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1846

Отец: Феодор Петров

Мать: Евдокия (Авдотья) Трофимова

Рождение ребёнка
24.03.1873

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
17.10.1874

Сын: Димитрий Михайлов

Мать ребёнка: Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
17.05.1878

Дочь: Александра Михайлова

Мать ребёнка: Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
19.06.1880

Дочь: Агрипина Михайлова

Мать ребёнка: Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
18.09.1881

Сын: Сергий Михайлов

Мать ребёнка: Ирина Прохорова

Рождение ребёнка
06.05.1886

Сын: Иоанн Михайлов

Мать ребёнка: Ирина Прохорова

Смерть
Неизвестно

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