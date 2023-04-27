Михаил Феодоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1846
Отец: Феодор Петров
Рождение ребёнка
24.03.1873
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
17.10.1874
Сын: Димитрий Михайлов
Мать ребёнка: Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
17.05.1878
Дочь: Александра Михайлова
Мать ребёнка: Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
19.06.1880
Дочь: Агрипина Михайлова
Мать ребёнка: Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
18.09.1881
Сын: Сергий Михайлов
Мать ребёнка: Ирина Прохорова
Рождение ребёнка
06.05.1886
Сын: Иоанн Михайлов
Мать ребёнка: Ирина Прохорова
Смерть
Неизвестно