Горбунова Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.07.1910
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Филатович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Филатович
Рождение ребёнка
10.08.1923
Отец ребёнка: Горбунов Андрей Филатович
Смерть
Неизвестно