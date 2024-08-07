Горбунова Ксения Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбунова Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.07.1910

Сын: Горбунов Илья Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Филатович

Горбуново, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Горбунов Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Филатович

Горбуново, Нерчинский округ, Забайкальская область
Рождение ребёнка
10.08.1923

Сын: Горбунов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Горбунов Андрей Филатович

Смерть
Неизвестно

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