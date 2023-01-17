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Субботина Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2021

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Субботин Юрий Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Субботина Нина Михайловна

Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Субботин Леонид

Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Михаил Иванович

Смерть
Около 2021
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
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