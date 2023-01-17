Субботина Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Субботина Нина Михайловна
Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Субботин Леонид
Отец ребёнка: Субботин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2021
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область