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Воробьев Николай Степанович

Место рождения

Тверская губ., Калязинский уезд, Семендяевская вол., д. Селище

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Воробьев Степан Васильевич

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Воробьев Николай Степанович Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 17-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Тверская губ., Калязинский уезд, д. Селищ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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