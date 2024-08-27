Воробьев Николай Степанович
Место рожденияТверская губ., Калязинский уезд, Семендяевская вол., д. Селище
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Воробьев Степан Васильевич
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Воробьев Николай Степанович Болен. Картотека потерь — Картотека потерь — Должность/Звание рядовой Воинская часть 17-й Сибирский стрелковый полк Место рождения Тверская губ., Калязинский уезд, д. Селищ... Показать все
Смерть
Неизвестно