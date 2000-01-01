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Марфа Семенова
Марфа Семенова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Семен Понкратов
1780 г.р.
Мать
Акулина Сафронова
1783 г.р.
Дети
Не указаны
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ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Семен Понкратов
Мать:
Акулина Сафронова
Смерть
Неизвестно
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