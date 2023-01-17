Счанчина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счанчина Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.02.1899

Дочь: Худяковская Валентина

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глафира

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанчин Андрей

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанчин Константин

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чанчин Антон

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Отец ребёнка: Чанчин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чанчин Степан

Смерть
Неизвестно
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