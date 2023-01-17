Счанчина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1899
Дочь: Худяковская Валентина
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Глафира
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанчин Андрей
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанчин Константин
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чанчин Антон
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Отец ребёнка: Чанчин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чанчин Степан
Смерть
Неизвестно