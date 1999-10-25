Локшина Елена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения11.11.1918
Дата смерти25.10.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1934 по 1999
Смерть
25.10.1999