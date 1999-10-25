Локшина Елена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локшина Елена Гавриловна

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Место рождения

Шахты, город Шахты, Ростовская область

Дата рождения

11.11.1918

Дата смерти

25.10.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Шахты, город Шахты, Ростовская область
Место жительства
С 1934 по 1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
25.10.1999
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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