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Алюхин Алексей Александрович

Место рождения

Перевесье, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

13.03.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1889 ст.

Отец: Алюхин Александр Николаевич

Мать: Алюхина (Артова) Наталья Васильевна

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алюхина Римма Алексеевна

Мать ребёнка: Алюхина Анна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алюхина Анна Никитична

Бракосочетание
23.05.1914 ст.

Жена: Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
16.10.1915 ст.

Дочь: Алюхина (Алюхина) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
11.09.1917 ст.

Дочь: Алюхина (Алюхина) Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна

Перевесье, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
31.12.1923

Дочь: Алюхина Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Алюхина Анна Никитична

Развод
24.04.1924

Жена: Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Алюхин Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Алюхина Анна Никитична

Смерть
Неизвестно

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