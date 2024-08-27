Алюхин Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения13.03.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1889 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алюхина Римма Алексеевна
Мать ребёнка: Алюхина Анна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алюхина Анна Никитична
Бракосочетание
23.05.1914 ст.
Рождение ребёнка
16.10.1915 ст.
Дочь: Алюхина (Алюхина) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
11.09.1917 ст.
Дочь: Алюхина (Алюхина) Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Алюхина (Ермолаева) Евгения Семёновна
Рождение ребёнка
31.12.1923
Дочь: Алюхина Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Алюхина Анна Никитична
Развод
24.04.1924
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Алюхин Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Алюхина Анна Никитична
Смерть
Неизвестно