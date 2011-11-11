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Ахметшин фаиль ахметшинович

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Место рождения

Кулле-Кими, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.02.1935

Дата смерти

11.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1903 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935

Отец: не указан

Мать: Галиева мавлиха гаффаровна

Кулле-Кими, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.04.1971

Дочь: Ахметшина дина фаилевна

Мать ребёнка: не указана

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
живет в томске
Рождение ребёнка
28.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиева нурания авхадулловна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Смерть
11.11.2011
Томск, город Томск, Томская область
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