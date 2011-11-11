Ахметшин фаиль ахметшинович
Место рождения
Дата рождения03.02.1935
Дата смерти11.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1935
Отец: не указан
Рождение ребёнка
17.04.1971
Дочь: Ахметшина дина фаилевна
Мать ребёнка: не указана
живет в томске
Рождение ребёнка
28.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиева нурания авхадулловна
Смерть
11.11.2011
Томск, город Томск, Томская область