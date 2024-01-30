Касаткина (Пилат) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пилат Анатолий Васильевич
Мать: Пилат Валентина
Рождение ребёнка
30.11.1992
Сын: Касаткин Александр Валерьевич
Отец ребёнка: Касаткин Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Касаткина Дарья Валерьевна
Отец ребёнка: Касаткин Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касаткин Валерий