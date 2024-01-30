Касаткина (Пилат) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасаткина (Пилат) Наталья Анатольевна

Касаткина (Пилат) Наталья Анатольевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пилат Анатолий Васильевич

Мать: Пилат Валентина

Рождение ребёнка
30.11.1992

Сын: Касаткин Александр Валерьевич

Отец ребёнка: Касаткин Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Касаткина Дарья Валерьевна

Отец ребёнка: Касаткин Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин Валерий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close