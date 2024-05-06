Золотухина Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Золотухин Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: - - Петрович
Отец ребёнка: - Пётр ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Вера Петровна
Отец ребёнка: - Пётр ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотухина Елизавета Иннокентьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Пётр ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартынов Иннокентий