Хопин Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хопин Николай Иванович
Мать: Хопина Анна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хопина Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
18.04.1986
Дочь: Пешкова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Хопина Любовь Алексеевна
Рождение ребёнка
02.10.1987
Дочь: Андреева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Хопина Любовь Алексеевна