Хопин Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хопин Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хопин Николай Иванович

Мать: Хопина Анна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хопина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
18.04.1986

Дочь: Пешкова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Хопина Любовь Алексеевна

Рождение ребёнка
02.10.1987

Дочь: Андреева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Хопина Любовь Алексеевна

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