Гуммерт Рудольф Августович
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смерти07.02.1922
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1887
Место жительства
По 1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1922