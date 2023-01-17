Гуммерт Рудольф Августович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуммерт Рудольф Августович

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Место рождения

Ломоносов, Петергофский уезд

Дата рождения

1862

Дата смерти

07.02.1922

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломоносов, Петергофский уезд
Место жительства
С 1887
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1887
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.02.1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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