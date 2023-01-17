Алкин Шайхулла Сибгатуллович
Место рождения
Дата рождения15.08.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно