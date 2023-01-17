Алкин Шайхулла Сибгатуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алкин Шайхулла Сибгатуллович

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Место рождения

Старые Чечкабы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Чечкабы, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1913
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1913 по 1918
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1918
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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