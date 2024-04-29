Никулина Анастасия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1930
Сын: Никулин Владимир Терентьевич
Отец ребёнка: Никулин Терентий Борисович
с. Богданово, Богдановский сельсовет, Ржаксинский район, Тамбовская область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно