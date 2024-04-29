Никулина Анастасия Яковлевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Никулина Анастасия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1930

Сын: Никулин Владимир Терентьевич

Отец ребёнка: Никулин Терентий Борисович

с. Богданово, Богдановский сельсовет, Ржаксинский район, Тамбовская область, РСФСР, СССР
Смерть
Неизвестно

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