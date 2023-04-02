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Половецкий Александр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1900 ст.

Жена: Половецкая Магдалина Доминиковна

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
1900 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Учитель городского 3-классного училища города Старый Крым.
Смерть
Неизвестно
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