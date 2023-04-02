Половецкий Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.02.1900 ст.
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Работа или профессия
1900 ст.
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Учитель городского 3-классного училища города Старый Крым.
Смерть
Неизвестно