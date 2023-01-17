Волощук (Шелестюк) Марфа Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Шелестюк Зиновий Петрович
Мать: ?
Бракосочетание
13.01.1880
Рождение ребёнка
11.02.1893
Дочь: Агафия Мироновна
Отец ребёнка: Волощук Мирон Никитич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-9PTW
Рождение ребёнка
30.01.1897
Сын: Волощук Василий Миронович
Отец ребёнка: Волощук Мирон Никитич
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-W71F
Рождение ребёнка
29.06.1907
Отец ребёнка: Волощук Мирон Никитич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKFQ
Смерть
Неизвестно