Волощук (Шелестюк) Марфа Зиновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощук (Шелестюк) Марфа Зиновьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Шелестюк Зиновий Петрович

Мать: ?

Бракосочетание
13.01.1880

Муж: Волощук Мирон Никитич

Рождение ребёнка
11.02.1893

Дочь: Агафия Мироновна

Отец ребёнка: Волощук Мирон Никитич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQ6-9PTW
Рождение ребёнка
30.01.1897

Сын: Волощук Василий Миронович

Отец ребёнка: Волощук Мирон Никитич

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XQD-W71F
Рождение ребёнка
29.06.1907

Сын: Волощук Петр Миронович

Отец ребёнка: Волощук Мирон Никитич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3R-QKFQ
Смерть
Неизвестно
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