(Двойнишникова) Евдокия Васильевна
Место рожденияШадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Дата рождения1934
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1993