(Двойнишникова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Двойнишникова) Евдокия Васильевна

(Двойнишникова) Евдокия Васильевна

avatar

Место рождения

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия

Дата рождения

1934

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1909 или 1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Двойнишников Василий Филиппович

Мать: Двойнишникова Екатерина Титовна

Шадринский сельсовет, Опаринский район, Кировская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close