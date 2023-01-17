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Леон Кипреев
Леон Кипреев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1695
Дата смерти
1800
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
?
Дети
Не указаны
Добавил:
МП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
?
Место жительства
Неизвестно
Смыковичи
, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1800
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