Леон Кипреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леон Кипреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
Неизвестно
Смыковичи, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
1800
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