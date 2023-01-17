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Попов Михаил Григорьевич

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Место рождения

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1847

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Попов Григорий Антонович

Мать: Попова Евдокия

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
09.11.1866 ст.

Жена: не указана

Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Жених: дубовского купца Григория Антонова Попова, сын Михаил Григорьев, 18 лет, первым браком, невеста: Феодосия Осипова, дочь дубовского мещанина Осипа Степанова Мызникова, 18 лет. Брак 09.11. 1866 г... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1876 ст.

Сын: Попов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Попова Феодосья Осиповна

Дубовка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Феодосья Осиповна

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