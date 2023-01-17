Попов Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Попов Григорий Антонович
Мать: Попова Евдокия
Бракосочетание
09.11.1866 ст.
Жена: не указана
Посад Дубовка Царицынский уезд Саратовская губ.
Жених: дубовского купца Григория Антонова Попова, сын Михаил Григорьев, 18 лет, первым браком, невеста: Феодосия Осипова, дочь дубовского мещанина Осипа Степанова Мызникова, 18 лет. Брак 09.11. 1866 г... Показать все
Рождение ребёнка
06.05.1876 ст.
Мать ребёнка: Попова Феодосья Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Феодосья Осиповна