Сальвейг (Salweih) Якоб (Jacobus)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1775
Дочь: Сальвейг Гертруда
Мать ребёнка: Бехтель Маргарета
Мотерн, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бехтель Маргарета
Смерть
Неизвестно