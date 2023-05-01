Неверова Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверова Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Неизвестно

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1947

Сын: Неверов Александр Александрович

Отец ребёнка: Неверов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Неверов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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