Неверова Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Неизвестно
Рождение ребёнка
23.08.1947
Сын: Неверов Александр Александрович
Отец ребёнка: Неверов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Неверов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тамара
Смерть
Неизвестно