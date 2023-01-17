Карачун Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКарачун Михаил

Карачун Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1928

Сын: Карачун Иван Михайлович

Мать ребёнка: Карачун Софья

Волька, Ивацевичский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.05.1943

Сын: Карачун Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Карачун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карачун Мария Михайловна

Мать ребёнка: Карачун Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карачун Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close